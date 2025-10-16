La organización proteccionista “Mascotandil” atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su creación. La agrupación, dedicada al rescate y cuidado de animales en situación de calle en Tandil, enfrenta una deuda superior a los 8 millones de pesos, lo que amenaza seriamente la continuidad de su trabajo solidario.

Desde la entidad explicaron que la situación económica se volvió insostenible:

“Esta es la última semana que tenemos para vender y nos quedan un montón de números. Seguimos debiendo la misma cantidad, un poco más de 8 millones”, señalaron.

A través de la venta de rifas, las voluntarias buscan recaudar fondos para afrontar los compromisos pendientes, principalmente relacionados con la compra de alimentos y medicamentos para los animales que tienen bajo su cuidado.

“Todo lo que entra es para comprar alimento y medicación de nuestros perros a cargo. Lamentablemente, hasta no solucionar este tema no vamos a poder seguir rescatando, porque estamos realmente desbordadas y muy preocupadas. Hoy los necesitamos más que nunca para que Mascotandil siga existiendo”, expresaron-

La rifa solidaria se sorteará el próximo sábado, y quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2494 549483 o 2494 625954. También se pueden realizar transferencias al alias mascotandil23.