Mar del Plata vive uno de los fines de semana extralargos más convocantes del año. Con un clima que acompaña, sin pronóstico de lluvias, la ciudad registra una ocupación hotelera superior al 75 %, según confirmó la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).

“Entró muchísima gente. El jueves estábamos en 73 % y continuaba subiendo, así que no nos extrañaría superar el 75 %, incluso un poco más”, indicaron desde la entidad. El buen flujo turístico, aseguraron, convierte a este fin de semana en el mejor del año para el sector.

Desde Uthgra Mar del Plata también habían anticipado un movimiento superior al habitual, con reservas que comenzaron arriba del 60 % y siguieron creciendo a medida que avanzaba la semana.

Las expectativas se confirmaron cuando se registró un marcado aumento en la circulación hacia la Costa Atlántica. Hacia el mediodía, el flujo siguió siendo intenso: alrededor de 2.000 autos por hora en la autovía 2 y más de 2.100 en la ruta 11, que continúa en obra entre Mar Chiquita y Villa Gesell para su transformación definitiva en autovía.

El movimiento también se replicó en la estación Ferroautomotora, repleta de turistas que llegaron en micros y trenes. Las empresas de transporte sumaron más de 50 servicios adicionales para cubrir la demanda creciente.

