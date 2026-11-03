La iniciativa, que fue auspiciada por el Boulevard Shopping y tuvo el acompañamiento del Municipio de Almirante Brown, contó con la presencia de la jefa de Gabinete, Paula Eichel, el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez, y el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone.

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La jornada tuvo su punto de partida en Boulevard Shopping, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen N°13.298, y convocó a corredores y corredoras de distintas edades que se sumaron a esta iniciativa.

En la clasificación general, Elías Rodríguez se quedó con el primer puesto, seguido por Gabriel Jalile, quien obtuvo el segundo lugar, y Damián Bartolotto, que completó el podio en la tercera posición.

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“Siempre vamos a estar junto a nuestros Bomberos Voluntarios y acompañando las iniciativas que promueven el encuentro y la participación de nuestros vecinos”, dijo Paula Eichel.

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