“A los pibitos de las motitos que van a joder a los festejos de Argentina que se dejen de joder con sus motos y se pongan a cantar”, señala el flyer que se viralizó en los últimos días en las redes sociales, contando con masiva adhesión.

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Y añade: “Dejen disfrutar a las personas de los cánticos argentinos sin sus ruidos molestos”.

La contaminación sonora de los escapes libres y los cortes fue una postal en las celebraciones por los triunfos de Argentina en todo el país, y en la mayoría de los lugares hubo críticas hacia los motociclistas. “Arruinaron los festejos”, repetían los hinchas.

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Los ruidos de las motos es un problema que se viene agravando día a día en todo el interior del país, ante la mirada inerte de la Justicia y la clase dirigente. A ello se agregan la maniobras peligrosas, la falta de documentación y vehículos sin luces o fuera de toda regla.

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