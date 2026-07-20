Masivo reclamo en todo el país impulsado por la gente contra "los pibitos de las motitos" que generan ruidos molestos
La campaña fue lanzada en el marco de los festejos por los triunfos de la Scaloneta en el Mundial, y se intensificó en la previa de la final. La misma mostraba el hartazgo por los cortes y los escapes libres, que en muchas ciudades arruinaron las celebraciones.
“A los pibitos de las motitos que van a joder a los festejos de Argentina que se dejen de joder con sus motos y se pongan a cantar”, señala el flyer que se viralizó en los últimos días en las redes sociales, contando con masiva adhesión.
Y añade: “Dejen disfrutar a las personas de los cánticos argentinos sin sus ruidos molestos”.
La contaminación sonora de los escapes libres y los cortes fue una postal en las celebraciones por los triunfos de Argentina en todo el país, y en la mayoría de los lugares hubo críticas hacia los motociclistas. “Arruinaron los festejos”, repetían los hinchas.
Los ruidos de las motos es un problema que se viene agravando día a día en todo el interior del país, ante la mirada inerte de la Justicia y la clase dirigente. A ello se agregan la maniobras peligrosas, la falta de documentación y vehículos sin luces o fuera de toda regla.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión