Durante la reunión, el ex Gobernador compartió el diagnóstico que surge de sus recorridas por el territorio tucumano. "En cada pueblo aparece la misma preocupación: familias que se endeudan para cubrir necesidades básicas y obras públicas paralizadas que dejan sin trabajo a miles de tucumanos", señaló.

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La experiencia de gestión provincial aporta una mirada concreta sobre lo que implica para el interior la caída del consumo, el aumento de costos y la interrupción de obras de infraestructura clave para el desarrollo.

El encuentro reafirma la construcción de una agenda federal que ponga al interior productivo en el centro del debate nacional. "La Argentina necesita volver a mirar al interior que produce, defender el trabajo argentino y generar condiciones para que quienes invierten puedan crecer y generar empleo", expresó Manzur, quien ratificó su compromiso de seguir defendiendo a Tucumán, su producción y el trabajo de su gente.

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