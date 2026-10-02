Massa se reunió con Juan Manzur para analizar la crisis de las economías regionales
El ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur, mantuvo un encuentro con Sergio Massa en el que analizaron la situación económica y social del país, con eje en el deterioro que atraviesan las economías regionales del interior. Ambos coincidieron en que las políticas económicas del Gobierno nacional están golpeando de lleno a la producción, al empleo y a las pymes.
Durante la reunión, el ex Gobernador compartió el diagnóstico que surge de sus recorridas por el territorio tucumano. "En cada pueblo aparece la misma preocupación: familias que se endeudan para cubrir necesidades básicas y obras públicas paralizadas que dejan sin trabajo a miles de tucumanos", señaló.
La experiencia de gestión provincial aporta una mirada concreta sobre lo que implica para el interior la caída del consumo, el aumento de costos y la interrupción de obras de infraestructura clave para el desarrollo.
El encuentro reafirma la construcción de una agenda federal que ponga al interior productivo en el centro del debate nacional. "La Argentina necesita volver a mirar al interior que produce, defender el trabajo argentino y generar condiciones para que quienes invierten puedan crecer y generar empleo", expresó Manzur, quien ratificó su compromiso de seguir defendiendo a Tucumán, su producción y el trabajo de su gente.
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