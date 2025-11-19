Matan a joven de 21 años de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta en Esteban Echeverría: el dolor de su mamá
Nazareno Isern volvía de Ezeiza en bicicleta con una amiga cuando dos ladrones los interceptaron sobre la colectora de la Riccheri. El joven se resistió, recibió un disparo mortal y los atacantes huyeron sin robar nada.
Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta por la colectora de la autopista Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría. La víctima, identificada como Nazareno Tobías Isern, volvía a su casa en Villa Madero tras pasar la tarde en los bosques de Ezeiza con una amiga.
El ataque ocurrió el lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 8. Según el relato de su compañera, dos delincuentes los interceptaron con fines de robo. Nazareno intentó defenderse y uno de los ladrones le disparó a la cabeza. Los agresores escaparon sin llevarse nada y son intensamente buscados.
Los padres del joven, Edith y Daniel, contaron su dolor desde Tapiales en declaraciones a TN. “Lo mataron para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final ni se la llevaron”, lamentaron. “Cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono en el bolsillo”, agregó su mamá.
La familia cree que los delincuentes no lograron reducirlo: “Quizás no podían con él porque era grandote, medía dos metros”, sostuvo la mujer. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo y está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la UFI Descentralizada Nº 4 de Esteban Echeverría.
Dolor y despedidas
En redes sociales, su amiga Kiara lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “Mi compañero de locuras, para siempre en mi corazón, Nazita”.
Una docente que lo había tenido como alumno también se expresó: “Muy respetuoso, querido por todos. Siempre estaba alegre. Espero que haya justicia”.
Desde el Instituto Hermanos Amezola, donde Nazareno estudió, publicaron: “Acompañamos en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno”.
El crimen volvió a sacudir a Esteban Echeverría, que meses atrás ya había vivido otro asesinato estremecedor: el del comerciante Luis Troche, de 56 años, atacado dentro de su local frente a la Comisaría Tercera.
