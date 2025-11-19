Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta por la colectora de la autopista Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría. La víctima, identificada como Nazareno Tobías Isern, volvía a su casa en Villa Madero tras pasar la tarde en los bosques de Ezeiza con una amiga.

Ads

El ataque ocurrió el lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 8. Según el relato de su compañera, dos delincuentes los interceptaron con fines de robo. Nazareno intentó defenderse y uno de los ladrones le disparó a la cabeza. Los agresores escaparon sin llevarse nada y son intensamente buscados.

El desconsuelo de los papás de Nazareno, el chico de 21 años al que mataron por la bici en la Riccheri: "La vida no vale nada" pic.twitter.com/02kSYAFh2x — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 19, 2025

Los padres del joven, Edith y Daniel, contaron su dolor desde Tapiales en declaraciones a TN. “Lo mataron para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final ni se la llevaron”, lamentaron. “Cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono en el bolsillo”, agregó su mamá.

Ads

La familia cree que los delincuentes no lograron reducirlo: “Quizás no podían con él porque era grandote, medía dos metros”, sostuvo la mujer. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo y está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la UFI Descentralizada Nº 4 de Esteban Echeverría.

Dolor y despedidas

En redes sociales, su amiga Kiara lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “Mi compañero de locuras, para siempre en mi corazón, Nazita”.

Ads

Una docente que lo había tenido como alumno también se expresó: “Muy respetuoso, querido por todos. Siempre estaba alegre. Espero que haya justicia”.

“Me mataron a mi amigo delante de mis ojos”: habló la amiga de Nazareno. Habían salido juntos a andar en bicicleta y todo terminó en tragedia pic.twitter.com/Lv6FGtKHsA — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 19, 2025

Desde el Instituto Hermanos Amezola, donde Nazareno estudió, publicaron: “Acompañamos en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno”.

El crimen volvió a sacudir a Esteban Echeverría, que meses atrás ya había vivido otro asesinato estremecedor: el del comerciante Luis Troche, de 56 años, atacado dentro de su local frente a la Comisaría Tercera.