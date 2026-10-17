Un policía retirado, de 70 años, fue asesinado a balazos durante un intento de robo en su vivienda de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, y detuvieron a los tres apuntados por el hecho.

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Los sospechosos escaparon sin poder concretar el asalto, chocaron el automóvil en el que circulaban y robaron otro vehículo para continuar la fuga, pero finalmente fueron detenidos.

La víctima fue identificada como Jorge Daniel Adamoli, quien se había desempeñado como auxiliar de primera de la Policía Federal Argentina (PFA). El crimen ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada de este sábado (17 de octubre), cuando tres delincuentes llegaron hasta su domicilio a bordo de un Peugeot 307 gris.

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De acuerdo con la reconstrucción policial, los sospechosos ingresaron al terreno después de dañar el mosquitero de una ventana. Adamoli advirtió la presencia de los intrusos y salió al patio para enfrentarlos, momento en el que recibió varios disparos.

El exagente sufrió heridas de bala en el abdomen, un brazo y una pierna. Los atacantes escaparon sin llegar a ingresar al interior de la vivienda ni concretar el robo, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Oñativia, donde se confirmó su fallecimiento.

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Según publicó Infobae, a pocas cuadras del lugar del crimen, el Peugeot 307 en el que circulaban cuando escapaban chocó contra un poste, por lo que debieron abandonar el vehículo. Lejos de entregarse, amenazaron con armas de fuego a otro automovilista y le robaron un Chevrolet Prisma para continuar escapando.

Sin embargo, la Policía Bonaerense ya había desplegado un operativo cerrojo en la zona. Los efectivos lograron localizar el segundo automóvil y detener a los tres sospechosos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron importantes para la investigación, ya que permitieron comparar la vestimenta y las características físicas de los arrestados con las de las personas registradas en las inmediaciones de la casa de Adamoli.

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Los detenidos fueron identificados como S.A.G., de 26 años, domiciliado en Don Orione y con antecedentes delictivos; H.A., de 20 años, residente de Alejandro Korn; y J.E.L., de apenas 15 años, oriundo de Longchamps.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un revólver Doberman calibre .22 largo, señalado como el arma utilizada en el homicidio, y el arma reglamentaria de la víctima, que fue encontrada en poder de los sospechosos. También quedaron incautados los dos automóviles utilizados durante la fuga: el Peugeot 307 con el que llegaron al domicilio y el Chevrolet Prisma que robaron después del choque.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Adolfo Castagnini, quien investiga el hecho como homicidio y dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con las declaraciones de los imputados.