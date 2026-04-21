Un policía de 42 años, identificado como Mauro Molina, quien ejercía de custodio de la recaudación de un local fue asesinado de un disparo en el pecho durante un robo.

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El hecho ocurrió este martes al mediodía, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

El policía cumplía tareas particulares cuando un grupo de delincuentes se dirigió hasta una pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de la intersección con Marconi, donde llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok.

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En las imágenes de las cámaras de seguridad se observan dos malvivientes que descendieron de la camioneta y se acercan rápidamente al vehículo con la recaudación que intentaron robar. Allí forcejearon con la víctima y le dispararon a sangre fría, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

Los ladrones no pudieron hacerse de la camioneta, se apoderaron de un paquete y huyeron en el mismo vehículo en la que llegaron.

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Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció tras intentarse maniobras de resucitación.