Hace cuatro meses que la policía busca a Ricardo Julio Maidana, un hombre de 35 años acusado de matar a su yerno, José Luis Colla Dávalos, de tres tiros por la espalda. El crimen ocurrió el 25 de abril en la localidad bonaerense de Ingeniero Allan, Florencio Varela, y desde entonces el acusado está prófugo.

Ads

El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa millonaria —de entre 2,5 y 5 millones de pesos— para quienes aporten información que permita localizarlo. Mientras tanto, la familia de Colla mantiene vivo el pedido de justicia con marchas y publicaciones en redes sociales.

Según informó TN, Colla tenía 21 años y había terminado una relación conflictiva con Milagros Maidana, hija del agresor. Aquella noche del crimen, el joven había ido a retirar pertenencias de la casa donde vivía con su expareja. Minutos después, los vecinos escucharon disparos y dieron aviso al 911.

Ads

Según declaró la madre de la joven, Alejandra Coronel, hubo una discusión y la chica llamó a su padre. Maidana llegó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó a Colla por la espalda. Los balazos impactaron en el cuello y fueron letales. Tras el ataque, escapó en su Volkswagen Vento gris y desde entonces no volvió a ser visto.

El joven fue trasladado por vecinos al Hospital Mi Pueblo, pero murió horas después.

Ads

Una investigación que avanza sin el principal acusado

La causa está en manos de la UFI N°5 de Florencio Varela. En los últimos meses se realizaron allanamientos en domicilios vinculados al acusado, pero Maidana continúa prófugo.

La hermana de la víctima, Yanina Colla, aseguró que la investigación “avanza a paso firme”, aunque lamentó que todavía no haya detenidos. “Quiero que la cara del asesino siga viralizándose porque también hay una recompensa para quien proporcione información que lleve a su captura”, expresó.

El Ministerio de Seguridad bonaerense recordó que los datos se pueden aportar en las fiscalías generales de cámara de la provincia, en la sede de la UFI N°5 de Florencio Varela (calle Presidente Perón 485), por teléfono al 011 5069-2334 o por correo electrónico a [email protected]. Se garantiza reserva de identidad para quienes colaboren con la investigación.