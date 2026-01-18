Un violento enfrentamiento entre bandas rivales de Máximo Paz, partido de Cañuelas, dejó como saldo un muerto. Marcelo Rafful, de 29 años, resultó fallecido tras ser acribillado a balazos.

Ads

El sujeto sería parte de un clan conocido como “familia Burgos” enfrentado a “familia Soriano”. Los involucrados y la Policía coincidieron con que el conflicto inició por una pelea intrafamiliar por violencia entre excuñados cuando la víctima fatal reaccionó ante quien terminó de ser su victimario, publicó el medio Infocañuelas.

Rafful murió cuando era trasladado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Al arribar la policía, la gente reunida en torno a una vivienda marcó que los agresores se encontraban allí. Los uniformados entraron para detenerlos y en esa acción se produjo un intercambio de disparos.

Ads

Marcelo Rafful

Dos hombres fueron detenidos, uno de los cuales, identificado como Isaac Peralta, de 22 años, quedó imputado como el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de Rafful.

En los minutos posteriores se produjo una pueblada contra el personal policial. De un lado estaban los familiares y amigos del fallecido quienes intentaban linchar al detenido y prender fuego la casa. Arrojaron todo tipo de elementos y piedras contra móviles policiales y terminaron incendiando dos de ellos.

Ads