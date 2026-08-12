Con un acto que reunió a autoridades municipales, legislativas, empresarios y representantes de instituciones locales, McDonald’s inauguró oficialmente su primera sucursal en Junín, ubicada en el predio de la renovada terminal de ómnibus.

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Se trata del local número 234 de Arcos Dorados en Argentina y su apertura generó 80 nuevos puestos de trabajo, destinados en su mayoría a jóvenes juninenses que acceden a su primera experiencia laboral.

El establecimiento cuenta con la propuesta completa de la marca, incluyendo AutoMac, McCafé, kioscos de autogestión y Playland.

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Durante la inauguración, el director general de Arcos Dorados, Diego Paniagua, destacó la llegada de la empresa a Junín y puso el foco en el impacto laboral de la apertura.

“Una de las cosas que más nos enorgullece es la generación de 80 nuevos puestos de trabajo, la enorme mayoría para chicos en su primer empleo”, sostuvo.

Una inversión vinculada al crecimiento de la ciudad

El senador provincial Pablo Petrecca, quien impulsó el proyecto durante su gestión como intendente, destacó la articulación entre el Estado y el sector privado para generar nuevas inversiones y empleo.

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“Hay que ceder para ganar, hay que ceder parte del Estado para generar oportunidades de inversión privada y espacios para poder generar fuentes de trabajo”, afirmó.

Petrecca también remarcó el crecimiento de Junín como polo comercial y de servicios para el noroeste bonaerense.

Por su parte, el intendente Juan Fiorini destacó que la llegada de la cadena fue acompañada por distintas obras de infraestructura en la zona, entre ellas trabajos sobre la Circunvalación, iluminación LED, semáforos y transporte público.

“Esta llegada genera 80 nuevos puestos de trabajo para jóvenes de Junín que tienen la oportunidad de trabajar acá, de proyectar un futuro y no tener que irse a buscar esa oportunidad a otro lado”, sostuvo Fiorini.

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El nuevo local forma parte además del proceso de transformación comercial de la zona y se encuentra vinculado al desarrollo del futuro Shopping Aló.

Representantes de instituciones locales también participaron de la inauguración y coincidieron en destacar que el desembarco de una marca internacional jerarquiza la ciudad y refuerza su posicionamiento como centro comercial y turístico para toda la región.