La cadena internacional McDonald's confirmó su desembarco en Junín con la apertura de su primer restaurante en la ciudad, un proyecto que incluirá la creación de 80 puestos de trabajo y un edificio con perfil sustentable y servicios adaptados a nuevas tecnologías.

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La iniciativa será desarrollada por Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de la marca en el mundo. Desde la compañía destacaron que el objetivo es generar oportunidades laborales principalmente para jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral.

Según informaron, quienes quieran postularse deberán ser mayores de 16 años y podrán cargar su currículum vitae a través del sitio oficial de la empresa. La búsqueda apunta especialmente a estudiantes y jóvenes que necesiten compatibilizar trabajo y estudio.

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“Estamos muy entusiasmados con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad”, señaló Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina.

El nuevo restaurante tendrá una superficie cubierta de 390 metros cuadrados y contará con distintos servicios, entre ellos AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y un Delivery Point con sector exclusivo.

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Además, incorporará una cochera especial para vehículos eléctricos y medidas de eficiencia energética alineadas con la estrategia ambiental “Receta del Futuro”, impulsada por la compañía. El edificio contará con iluminación LED, filtros UV en vidrios, sistemas automáticos de iluminación exterior y equipos de aire acondicionado con control programable.

También se implementarán sistemas de ahorro y monitoreo de agua y energía, grifos con reducción de caudal, separación de residuos y disposición diferenciada de aceite usado.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, celebró la inversión y destacó el impacto laboral del proyecto.

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“En Junín seguimos demostrando que cuando hay orden, gestión y reglas claras, llegan las inversiones y aparecen las oportunidades. La próxima apertura de McDonald's no es solo una nueva marca en la ciudad: son 80 nuevos puestos de trabajo, principalmente para jóvenes que tendrán su primera experiencia laboral”, expresó.

Y agregó: “Detrás de cada empleo hay una familia, un proyecto de vida y una oportunidad concreta de crecer. Mientras algunos hablan de crisis, nosotros seguimos generando trabajo, desarrollo y futuro para Junín”.

La llegada de la firma forma parte del plan de expansión nacional de McDonald’s. Con esta apertura, la empresa alcanzará los 235 locales en Argentina y reforzará su presencia federal.

Actualmente, Arcos Dorados opera más de 2.500 restaurantes en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, empleando a más de 100 mil personas.