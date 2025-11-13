Nélida, la madre del niño de 10 años al que le incendiaron la vivienda en el barrio Jorge Newbery, rompió el silencio y relató entre lágrimas el calvario que atraviesa su familia. En una entrevista con LU6 Radio Atlántica, la mujer contó que su hijo fue acusado de haber manoseado a dos compañeras de 7 años en la Escuela Provincial N° 21, hecho que derivó en una violenta reacción por parte de otros padres, quienes terminaron atacándola y prendiendo fuego su casa.

“Me arruinaron la vida”, dijo con la voz quebrada. “Me quedé con lo puesto, yo no molesto a nadie. Vendo ensaladas de fruta, pan casero, ropa interior... Me las rebusco. La casa me había costado diez años de sacrificio para que mis hijos tuvieran un techo. Ahora estoy arruinada”.

Según su relato, la jornada comenzó como cualquier otro día. “Dejé a mi hijo en la escuela y me fui a la veterinaria con el perro. A las 10.30 me llamó la directora para hablar. Me dijo que dos nenas se habían quejado de que mi hijo las había tocado por arriba de la ropa”, explicó.

Nélida aseguró que, aunque entiende la preocupación de las familias de las niñas, la situación “se fue de las manos”. “Yo me pongo en el lugar de las madres y de las nenas, pero también en el de mi hijo. No tengo pruebas de nada, ni sé qué pasó realmente. Él me dice que no les tocó un pelo. Es un nene”, señaló.

La mujer contó que, tras conocerse la denuncia, un grupo de padres se reunió en la puerta del colegio y la agredió. “Me cagaron a palos, literal. Estoy viva de milagro, me tuvo que sacar la policía. Prendieron fuego mi casa. Tengo dos hijas más, y me dejaron en la calle, sin nada”, relató .

Respecto a lo ocurrido dentro de la escuela, dijo que los docentes le contaron que el niño se había ido del aula durante un momento. “Él me dice que se peleó con otro compañero y se fue para no pelear. Según lo que me cuenta, otro nene dijo cosas y las chicas fueron a contarlo a la dirección”, explicó.

Nélida reconoció que su hijo tiene problemas de conducta y que desde hace un año buscan ayuda profesional. “Estamos trabajando con la escuela, con psicólogos, con la Iglesia… Él reacciona mal porque le hacen bullying. Le dicen cosas horribles de mí y de mi hermana. Lo cargan, se burlan, y él termina empujando o pegando”, lamentó.

La mujer pidió que la Justicia esclarezca lo sucedido. “No sé si es verdad o mentira lo que dicen, solo quiero saber realmente qué pasó. Pero nada justifica que me hayan golpeado y quemado mi casa. Yo solo quiero vivir tranquila con mis hijos”, concluyó entre lágrimas.