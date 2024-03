Daniela acusó a su pareja de golpear brutalmente en Baradero, la semana pasada cuando le pidió que se retirara de su hogar.

Según informó Tu Radio Baradero 105.7, el apuntado como agresor es Ariel, hijo de Felipe Barrios, actual Director de Derechos Humanos del Municipio de Baradero, quien asumió el último sábado.

La denuncia fue radicada el pasado domingo contra el sujeto de 40 años de edad. Tiene una restricción perimetral por violencia de género contra su ex pareja.

"En el Hospital me hicieron mal el (certificado) precario, pero no me puedo quejar porque la atención fue excelente. Me dijeron que eran lesiones leves como si fuera una cachetada pero yo tengo el rostro desfigurado. Hoy me pudieron arreglar el precario”, dijo a dicho medio.

El padre del victimario repudió lo sucedido. “Mi hijo tiene 40 años y no está bajo responsabilidad mía. Lamento mucho y tengo un dolor inmenso por lo que sucedió, pero no puedo actuar sobre una persona adulta. A mis hijos nunca les enseñé eso, tengo 43 años de casado con mi esposa y jamás hubo violencia. Repudio totalmente este acto que no se debería haber cometido”, manifestó.

La víctima, en tanto, recordó que el día de la agresión llegó de trabajar “a las 2 de la tarde y vi que no había pasado una escoba ni nada”. “Le pedí que se vaya de mi casa porque siempre yo me bancaba todo. Me acosté y me empezó a pegar”, relató.

“Después me vistió, me calzó y me llevó al Hospital. Mientras íbamos en la moto me decía que la culpa era mía porque yo lo había hecho enojar. En el Hospital mientras me atendían él se golpeaba el pecho y decía orgulloso que él me había pegado. En ese momento no se lo llevaron detenido ni nada”, explicó.