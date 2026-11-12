El hombre de Bahía Blanca que fue detenido por realizar una amenaza de muerte contra el papa León XIV explicó que su reacción estuvo relacionada con un conflicto personal. “Me enojé con un vecino y me descargué con el Papa”, reconoció Fabio Ariel Perrone, de 58 años, en declaraciones al medio La Brújula 24.

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Según contó, el episodio se originó a partir de una discusión con un vecino. En medio del enojo, decidió llamar al servicio de emergencias 911 y expresar una amenaza contra el Sumo Pontífice, aunque admitió que el conflicto que lo había alterado no tenía relación alguna con el religioso.

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Cómo se inició la investigación

La comunicación se produjo el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza de muerte dirigida contra León XIV, pocas horas antes de su prevista llegada a la Argentina.

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La gravedad del mensaje motivó la intervención de la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense y de la Justicia Federal.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar la línea telefónica desde la cual se había realizado la comunicación y establecer que pertenecía a un hombre domiciliado en Bahía Blanca.

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El domingo siguiente se realizó un allanamiento en una vivienda de Cramer al 700. Allí fue detenido Perrone y se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para efectuar la amenaza.

Recuperó la libertad, pero sigue imputado

Después de permanecer alojado en una dependencia policial de Tornquist, el acusado compareció ante la Justicia Federal y recuperó la libertad.

El fiscal Carlos Martínez, responsable del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, le atribuyó los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal.

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Por su parte, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció una serie de condiciones que Perrone deberá respetar mientras continúa el expediente. Entre ellas, mantener su domicilio en Bahía Blanca y no salir de la ciudad sin autorización judicial.

Qué pasará con la causa

La investigación todavía se encuentra en curso. El fiscal dispone de 30 días para analizar los próximos pasos procesales, mientras que el plazo general fijado por el magistrado para desarrollar la investigación es de 90 días hábiles.

Aunque recuperó la libertad, Perrone continúa imputado y deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que se resuelva su situación procesal.

Su explicación sobre el origen del llamado puso de manifiesto que, según su propio relato, la amenaza estuvo precedida por un problema vecinal que terminó derivando en una investigación federal.