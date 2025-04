Un motociclista de 33 años se atrincheró en su casa con un arma en la mano. Esa imagen es el final de un capítulo que comenzó el 5 de abril cuando Elián Caro de 14 años fue chocado por una moto BMW 1200 mientras circulaba con su bicicleta por la Ruta 2. Las heridas fueron de tal gravedad que a las 48 horas falleció en el Hospital Interzonal.

El motoquero se defendió alegando que no se puede circular en bicicleta por la noche sobre la Ruta 2. El test de alcoholemia que le efectuaron dio negativo y terminó imputado por “homicidio culposo agravado”.

En este contexto, comenzaron a surgir versiones que indicaban que los familiares del menor se querían manifestar en la casa del motociclista para exigir justicia. Por ese motivo, la policía rondaba la zona con el objetivo de evitar accidentes.

Este domingo, los efectivos policiales visualizaron vidrios rotos en la vivienda del acusado. Se acercaron y escucharon: “Me los voy a llevar puesto a todos”. El hombre de 33 años, creyó que podían ser los familiares del menor s y estaba atrincherado con sus armas.

Al ver que se trataba de la policía, no opuso resistencia. Por orden del fiscal Rodolfo Moure, los policías aprehendieron al hombre y allanaron la vivienda. En el operativo secuestraron una escopa 12/70 calibre 12, una escopeta de repetición calibre 12, un revólver marca Taurus, un arma no letal marca Exalt, arma no letal marca Due, arma no letal marca Chaser y Kingman, 77 cartuchos 12/70, 125 municiones .357, 25 municiones .22, municiones .380, 1 vaina servida .380.

El imputado quedó detenido, aunque los fiscales deben determinar su situación procesal.