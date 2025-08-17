"Me pegó en un huevo", dijo un ladrón herido en José C. Paz tras recibir un disparo en un intento de robo
Un efectivo que circulaba de civil se enfrentó con dos motochorros que terminaron con diversas heridas. Uno de ellos, con un impacto de bala en la zona genital.
Un efectivo de la Policía de la Ciudad, vestido de civil, se enfrentó a dos motochorros en el partido de José C. Paz. Uno de los asaltantes terminó gravemente herido y el otro fue detenido.
Según la reconstrucción del Diario Efecto, los dos sospechosos intentaron asaltar al agente. Durante el enfrentamiento, el policía efectuó disparos y uno de los atacantes recibió un impacto en la zona genital, provocándole pérdida parcial del órgano y fracturas en la pelvis.
"Me pegó en un huevo", dijo el ladrón herido, quien fue trasladado y atendido.
El otro agresor resultó con un disparo en la mano y, tras huir del lugar, se presentó en un hospital donde quedó detenido. Fuentes policiales indicaron que ambos heridos permanecen bajo custodia mientras reciben atención médica.
