“Me quedé sin nada. Cuando abrí la puerta y vi todo el fuego, pensé que no salía más”, cuenta Melanie, la vecina de Villa Centenario, en Lomas de Zamora, cuya casa quedó destruida después de que una de las paredes de las fábricas incendiadas se desplomara sobre su vivienda durante la madrugada del lunes.

Ads

El incendio, que ya fue informado oficialmente por los Bomberos de Lomas de Zamora, afectó dos plantas plásticas lindantes. Pero la historia de Melanie quedó en el centro del drama barrial: perdió el techo, dos habitaciones y el baño, justo en los sectores donde tenía la mayor parte de sus pertenencias.

Puede interesarte

“No tengo techo. Está todo tirado. No pude agarrar nada porque se seguían cayendo las paredes”, relató. La joven explicó que, al momento del siniestro, estaba sola en su casa y que el fuego la tomó completamente por sorpresa. Primero creyó que alguien intentaba entrarle. “Escuché golpes en la puerta y en el techo. Llamé a mi vecino porque pensé que me estaban robando. Cuando no contestó, abrí igual. Ahí vi todo el fuego de golpe”.

Ads

Los bomberos le permitieron ingresar unos segundos para evaluar los daños, pero no pudo rescatar ninguna pertenencia. “Tenía los escombros arriba de todo. Entré, miré y me sacaron porque se seguían cayendo las paredes”, contó en diálogo con A24.

Su mamá estaba de viaje y está regresando para asistirla. Mientras tanto, Melanie se quedó sin ropa, sin calzado y sin un lugar propio donde dormir. “Por suerte tengo a mi madrina y a mi prima que viven en la esquina. Me prestaron zapatillas, un buzo. Lo básico para seguir”. Las autoridades le informaron que deberán derribar completamente lo que quedó de la pared de la fábrica y retirar los escombros antes de que ella pueda volver a entrar. Solo entonces podrá ver si algo sobrevivió al derrumbe.

Ads

La joven agradeció la ayuda inmediata de los vecinos, pero todavía no sabe quién se hará cargo de los daños. Su casa —aclara— era propia. “En dos minutos perdí todo. Ahora solo espero que me digan cuándo puedo volver a entrar a ver si quedó algo vivo entre los escombros”, cerró.