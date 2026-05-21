Aston Villa, el quipo de los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, hizo historia al vencer por 3-0 a Friburgo y conquistar la Europa League en Estambul, Turquía. Pero en medio de la euforia por el título, Martínez alarmó a todos.

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"La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó en una entrevista en ESPN.

"HOY ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR"



🚨 ¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL! 🚨



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Más adelante, le consultaron si era para preocuparse. "Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa", se limitó a decir.

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A pesar del dolor, Dibu Martínez jugó y completó los 90 minutos, lo que lo llevó a festejar su primer título con el equipo inglés.

Además, este nuevo título conlleva un récord ya que en total disputó siete manos a manos por trofeos (entre Arsenal, Selección Argentina y ahora Aston Villa) y los ganó todos.

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"La verdad, los fans y el club... Es como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo", expresó. Y añadió: "A (el entrenador Unai) Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo".

Tras este histórico título, el arquero no se conforma: ya se enfoca en la Copa del Mundo 2026. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial", sentenció.