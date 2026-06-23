Un violento intento de robo conmocionó a Chivilcoy en la madrugada del sábado, cuando un remisero fue emboscado por una pareja de pasajeros que lo llevó hasta una zona descampada y le disparó en el rostro. La víctima sobrevivió de milagro y aseguró: “Me salvé por girar la cabeza”.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando Raúl “Rulo” Boiro, chofer de la agencia “Ruca-Che”, fue convocado para un viaje desde las inmediaciones de Cerrillo de la Avería y Monteagudo. Según su testimonio, en un principio el traslado transcurrió con normalidad, con los pasajeros intentando generar confianza durante el recorrido.

El destino declarado era la zona de la rotonda de las rutas 5 y 30. Sin embargo, en el trayecto los ocupantes desviaron el viaje con la excusa de pasar por una quinta. Esa maniobra terminó llevando al remisero a un sector rural y sin iluminación, en cercanías de la Ruta Provincial 30.

Ads

En ese momento, el pasajero masculino extrajo un arma de fuego y exigió la recaudación. “Pensé que era un chiste y me giré. Ahí me disparó sin decir nada”, relató Boiro al medio local La Razón de Chivilcoy. El proyectil impactó en la zona de la ceja, en lo que pudo haber sido una herida mucho más grave.

Tras el ataque, los delincuentes se llevaron alrededor de 15.000 pesos y obligaron al chofer a abandonar el vehículo. Herido y en estado de shock, el trabajador logró caminar hasta la Avenida Perón, donde fue asistido por un automovilista que dio aviso a la Policía.

Ads

Foto: La Razón de Chivilcoy

El seguimiento del caso fue clave: el sistema de rastreo satelital de la remisería permitió detectar movimientos sospechosos del vehículo, que seguía con la aplicación activa. Con esa información, se montó un operativo cerrojo en la ciudad.

Minutos después, efectivos policiales interceptaron el auto en la zona de calles 102 y General Frías. Allí fueron detenidos los dos sospechosos y se logró recuperar el vehículo, la documentación del chofer y el dinero robado.

De acuerdo a la investigación, los detenidos serían un hombre oriundo de Moreno y una adolescente con domicilio en Chivilcoy. La menor fue trasladada a Mercedes por disposición de la fiscalía de menores, mientras que el adulto quedó aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Ads

Boiro fue trasladado al Hospital Municipal, donde se constató que la bala quedó alojada en la zona de la ceja. Fue intervenido quirúrgicamente y evoluciona favorablemente.

“Me salvé por girar la cabeza”, repitió el remisero, todavía conmocionado por lo ocurrido. También agradeció a los médicos, a la policía y a las personas que lo asistieron en la ruta tras el ataque.