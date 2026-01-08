Martín Emilio Ocampo, un motoquero de 38 años domiciliado en Boulogne, partido de San Isidro, pasó en pocas horas de testigo clave a imputado judicial. El hombre presenció una salidera bancaria en Morón, ayudó a la Policía a detener a uno de los delincuentes y, luego, regresó al lugar para quedarse con los $30 millones que habían sido robados a un empresario.

Ads

El hecho ocurrió el martes 30 de diciembre, cerca de las 10.30, a metros del cementerio de Morón, sobre la calle Rivas. Allí, dos motochorros interceptaron a un empresario industrial de 54 años, rompieron un vidrio de su camioneta Volkswagen Amarok y le sustrajeron una bolsa con el dinero.

La camioneta Honda HR-V que Ocampo se compró con el dinero robado a un empresario.

Tras el robo, la víctima intentó seguir a los delincuentes y terminó chocando de frente contra la moto en la que escapaban. Uno logró huir con el botín; el otro quedó en el lugar y fue detenido gracias al aviso de Ocampo, que se encontraba trabajando en la zona como repartidor.

Ads

La otra cara del “buen gesto”

Según la investigación, una vez finalizada la intervención policial, Ocampo volvió sobre sus pasos. Las cámaras de seguridad lo registraron recorriendo varias veces la zona hasta encontrar el casco negro descartado por el delincuente y, metros más adelante, la bolsa con los $30 millones, que había sido arrojada sobre las rejas de una vivienda.

Horas después, el motoquero regresó a su casa en Boulogne con el dinero. Ese mismo día, de acuerdo a lo que contó una fuente de la causa a Clarín, compró de contado una camioneta Honda HR-V por $17 millones, que inscribió a nombre de su cuñado y aseguró de inmediato.

Ads

🚨 A un señor en Morón lo emboscaron y le robaron 30 millones de pesos.

La víctima lo siguió y lo chocó con el auto.

Un téstigo llamó a la policía e indicó para dónde se fue el delincuente, pero también se robó la plata y se dio a la fuga.pic.twitter.com/WwhaixSKDo — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) January 2, 2026

“Me tenté, pensé que era mi día”, fue la explicación informal que dio cuando la Policía lo fue a buscar.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la Fiscalía N°5 de Morón, quien ordenó el análisis de las cámaras y solicitó la detención del motoquero. El delincuente arrestado en el lugar fue identificado como Maximiliano Fabián Prado (34), con antecedentes penales por encubrimiento.

Durante los allanamientos en Boulogne, la Policía secuestró la moto, la camioneta Honda HR-V, el casco del motochorro y otros elementos vinculados al hecho.

Ads

Los elementos secuestrados en la casa del motoquero.

Ocampo fue imputado por encubrimiento y falso testimonio, delitos que son excarcelables, por lo que recuperó la libertad mientras se define su situación procesal. La causa podría resolverse mediante un juicio oral, un juicio abreviado o una probation, con tareas comunitarias y un eventual acuerdo de reparación con la víctima.

Desde la investigación señalaron que su conducta posterior y la devolución del dinero o del vehículo podrían ser consideradas como atenuantes.