Una escena cargada de tensión política e institucional se vivió en el Partido de La Costa, cuando la concejal Evangelina Cordone decidió atrincherarse en el Honorable Concejo Deliberante en reclamo por la falta de convocatoria a la sesión especial para tratar la Rendición de Cuentas 2023, cuyo vencimiento era el 1 de junio. “Me vas a sacar con los pies para adelante”, le dijo al presidente del cuerpo, Ezequiel Caruso, que se negó a habilitar el debate.

La jornada terminó de forma inesperada: Cordone sufrió una descompensación y debió ser retirada en ambulancia. “Esto es producto de la situación estresante que estaba viviendo, sí, me subió un poco la presión y me llevaron hasta el hospital”, contó. Fue medicada y luego su esposo la acompañó a su casa. “Agradezco al personal médico y a la policía de la Provincia que actuó con respeto. Me entendieron: yo estaba en mi lugar de trabajo”, expresó.

La edil denunció que Caruso ocultó una nota clave del Tribunal de Cuentas fechada el 20 de mayo, donde se pedía tratar con urgencia la rendición. “Este señor tan picarón abusó de su autoridad. Ocultó información sensible y pública. Yo estoy cumpliendo y ejerciendo mi rol”, dijo en una entrevista con Canal 2 AVC.

Cordone advirtió que no se iba a retirar hasta que el presidente convoque a sesión. “Me traje la frazadita, estoy defendiendo el derecho de todos mis vecinos”, sostuvo. También reveló que Caruso la amenazó con llamar a la policía si no se retiraba del recinto. “¿Qué puede hacer la policía ante una concejal que defiende a los vecinos?”, cuestionó.

En su testimonio, apuntó también al estado del Concejo: “No hay agua caliente, la cocina no anda, y Caruso huyó como una rata. El edificio estaba cerrado con candado porque decía que alguien podía llevarse algo. Pero los únicos que rompen o estropean lo público son ellos, no yo”.

El concejal Daniel López acompañó a Cordone durante el reclamo. “Desde lo humano había que estar, pero también desde lo político. Es gravísimo que el Concejo no sesione, que los de Jesús tengan a Caruso para que no se trate la rendición, que el Ejecutivo maneje el Legislativo. Esto es un golpe institucional”, advirtió.

Para López, la situación no es aislada: “Tenemos calles rotas, cortes de ruta, empleados de paro, salud colapsada. Esto es la desidia de quienes gobiernan hace años. Y todavía quieren más poder”.

Mientras Cordone se recupera en su casa, persiste su reclamo: que se convoque la sesión y se debata el uso de los recursos municipales del año pasado.