Un grupo de médicos que se desempeñan como prestadores de atención para afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) presentó un reclamo ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) por demoras en los pagos de la obra social.

Los profesionales calificaron la situación como “crítica e insostenible” y advirtieron que podría afectar la continuidad de la atención médica para jubilados.

Según informó el diario local infoeme, el jueves 6 de marzo ingresó una nota dirigida a al presidente del Concejo, Guillermo Santellán, firmada por 26 médicos de cabecera de la ciudad que atienden a afiliados del PAMI. En el documento, los profesionales denunciaron que la obra social “mantiene una deuda crónica y plazos de pago ampliamente vencidos”.

De acuerdo con el planteo, la situación impacta directamente en el funcionamiento de los consultorios y en el desarrollo normal de la actividad médica. “El incumplimiento de PAMI no solo denigra nuestro ejercicio profesional, sino que pone en riesgo inminente la continuidad de la atención médica de miles de adultos mayores olavarrienses”, expresaron en la presentación.

En el mismo documento, los profesionales advirtieron que, si la situación no se regulariza, algunos médicos podrían verse obligados a suspender el crédito a la obra social. En ese escenario, el costo de las consultas debería ser abonado por los afiliados de manera particular.

Además, solicitaron al HCD que la problemática tome estado parlamentario y que se emita una resolución o comunicación oficial dirigida a las autoridades del organismo para exigir la regularización inmediata de las deudas.

El pedido apunta tanto a la Unidad de Gestión Local correspondiente como a la conducción nacional del PAMI.

La situación ya había sido señalada días atrás por la concejala Natalia Álvarez, presidenta de la Comisión de Salud del HCD, quien cuestionó al titular de la agencia local del PAMI, Guillermo Lascano.

Álvarez sostuvo que los problemas en la atención médica que enfrentan los jubilados se deben, principalmente, a la falta de pago del organismo nacional a los profesionales.