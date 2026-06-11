La situación de los médicos de cabecera de PAMI atraviesa un momento crítico en distintos puntos del país. Los profesionales denuncian que los valores que perciben por cada afiliado resultan insuficientes para sostener el funcionamiento de los consultorios y alertan sobre el riesgo que enfrenta el sistema de atención primaria para jubilados y pensionados.

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Según informó el medio Verte.tv, en ciudades como Olavarría los médicos continúan atendiendo con normalidad pese al creciente malestar generado por la modalidad de pago implementada por la obra social. Trabajan más de 40 profesionales bajo este esquema y, de ellos, 37 prestan servicios mediante convenio con Coceba. Sin embargo, aún no habían percibido los pagos correspondientes al mes de marzo.

Uno de los médicos consultados explicó que un grupo de profesionales se encuentra nucleado en la asociación Appamia y espera que las negociaciones con el Gobierno nacional permitan una actualización de la cápita que actualmente perciben.

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"Son 2.100 pesos por paciente por mes para hacer todo. Recetas, derivaciones, resúmenes de historias clínicas, estudios complementarios y toda la atención que el afiliado necesite", sostuvo.

El profesional remarcó que el monto resulta insuficiente para afrontar los costos de funcionamiento de un consultorio. Según detalló, de esos ingresos deben cubrirse alquileres, servicios, salarios administrativos, cargas impositivas y otros gastos operativos.

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"Si multiplicás ese monto por 12 meses, te da menos que el valor de una consulta particular. Es una vergüenza", afirmó.

A pesar de la crítica situación económica, los médicos descartan por ahora una renuncia masiva debido al impacto que tendría sobre miles de afiliados. El profesional explicó que atiende a unas 600 personas y consideró que abandonar el sistema perjudicaría directamente a los pacientes.

En Olavarría, el padrón de afiliados supera las 20 mil personas entre quienes reciben atención en el hospital local y aquellos que se atienden en Cemeda. Por ello, los profesionales advierten que una salida simultánea de los médicos de cabecera podría generar serias dificultades en la cobertura sanitaria.

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"Hoy todo lo que gano por PAMI se va en gastos, veremos hasta cuándo se puede soportar esta situación. El día que renuncie veremos quién se atreverá a trabajar por esta miseria", expresó el médico.

Además de los reclamos salariales, los profesionales destacaron la importancia del vínculo que construyen con los afiliados a lo largo de los años. Señalaron que conocen no sólo las historias clínicas de sus pacientes, sino también su contexto familiar y social, un aspecto que consideran fundamental para el seguimiento de personas mayores.

En ese marco, también cuestionaron las exigencias de atención cada 20 minutos. Según indicaron, gran parte de los afiliados atraviesa situaciones complejas derivadas de la crisis económica, con dificultades para acceder a medicamentos, mantener tratamientos o incluso garantizar una alimentación adecuada.