Tras el hallazgo de un arma de fuego en uno de los baños del servicio de Emergencias del Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil se reforzaron las medidas de seguridad del nosocomio.

Desde la Presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil informaron que la decisión busca “proteger al personal de salud, pacientes y familiares de los nosocomios”, luego de que el hallazgo generara alarma entre los trabajadores del hospital.

Entre las nuevas disposiciones, se resolvió que las puertas de ingreso y egreso se cerrarán a las 18:30, quedando habilitados únicamente los accesos a los servicios de emergencias. Además, solo se permitirá un cuidador por paciente, quien deberá acreditar su condición mediante autorización médica cuando se trate de ingresos fuera del horario de visitas.

También se prohibió el ingreso de vendedores ambulantes y personas que comercialicen alimentos o artículos personales dentro del hospital, así como el ingreso de motos y bicicletas, aunque se podrán usar los bicicleteros en los horarios permitidos.

El personal de seguridad estará autorizado a revisar bolsos, maletas y carteras tanto al ingreso como al egreso de las instalaciones. Las autoridades pidieron “colaboración y buena voluntad” a la población para garantizar un entorno seguro.

En paralelo, el Sistema de Salud presentó la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda y solicitó un informe detallado a la empresa ‘El Custodio’, encargada de la seguridad del nosocomio, sobre las actividades realizadas entre las 6.00 y las 18.00 del día del hallazgo, incluyendo las grabaciones de las cámaras del sector.