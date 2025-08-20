Diputados sesionará este miércoles para tratar los vetos de Javier Milei a las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca. La oposición busca revertirlos y necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Asimismo, se discutirán 2 proyectos impulsados por los gobernadores y que cuentan con media sanción del Senado sobre la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios al Impuesto a los Combustibles.

En este marco, la oposición repetirá la táctica de la última sesión y los proyectos relacionados con los fondos que reclaman las provincias irán en el medio y al final del debate. Una forma de evitar que los gobernadores vacíen el recinto después de aprobar los proyectos que les interesan. En este sentido, deberán también pronunciarse, a través de sus legisladores, sobre los vetos.

El primer tema de la agenda será el que cuenta con mayor consenso: La insistencia con la declaración de emergencia en discapacidad. Esta ley, aprobada por amplia mayoría y vetada por Milei, incrementa las pensiones y también indexa por inflación las prestaciones profesionales.

Se prevé un miércoles caliente, donde oficialismo y oposición medirán fuerzas en un contexto signado por el tramo final del año electoral.

