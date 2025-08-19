¿Membrillo o batata?: Se viene el Festival de la Pastafrola en Capitán Sarmiento
Este evento estará acompañado por música en vivo, ferias de artesanos, emprendedores locales y gastronomía criolla. Todo con entrada libre y gratuita.
En el corazón de la provincia de Buenos Aires, la pintoresca localidad de La Luisa, en el partido de Capitán Sarmiento, se prepara para albergar un encuentro de tradición y sabor con la 10.ª Fiesta Provincial de la Pastafrola.
Durante el sábado 23 y domingo 24, desde las 11:00, vecinos y visitantes podrán deleitarse con el concurso que elegirá a la mejor pastafrola, de batata o de membrillo, elaborada por panaderos locales.
Además, música en vivo, puestos de artesanías y ofertas gastronómicas de micro emprendedores. Es un evento para toda la familia, con entrada libre y gratuita, organizado por la Municipalidad de Capitán Sarmiento.
Datos Claves
Evento: 10.ª Fiesta Provincial de la Pastafrola
Lugar: Localidad de La Luisa (partido de Capitán Sarmiento, prov. de Buenos Aires)
Fecha y hora: Sábado 23 y domingo 24, desde las 11:00
Actividades: Concurso de pastafrola (batata o membrillo), espectáculos musicales en vivo, feria de artesanos, microemprendedores y gastronomía local
Entrada: Gratuita
Organiza: Municipalidad de Capitán Sarmiento
