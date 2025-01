Saladillo atraviesa momentos de conmoción tras un caso que impactó a todos los vecinos. Una menor de 13 años llegó al hospital municipal con dolores abdominales, donde se descubrió que estaba embarazada y en trabajo de parto. La niña dio a luz en el nosocomio, pero la noticia desató una serie de incidentes graves, incluyendo el incendio de la casa de una fiscal y el apedreamiento del Palacio Municipal.

Ante la gravedad de la situación, el intendente José Luis Salomón (UCR) decidió interrumpir sus vacaciones y regresar al pueblo para intentar calmar a los vecinos. “Como intendente, no podía dejar de poner la cara y decir lo que hay que decir. Manifestar lo que hemos venido trabajando”, expresó Salomón en sus primeras declaraciones.

Este lunes, la madre y el padrastro de la menor, ambos de 30 años, fueron detenidos en la localidad de Azul, donde se habían refugiado tras un intento de linchamiento por parte de vecinos enfurecidos. El intendente lamentó profundamente lo sucedido y afirmó que la prioridad de su gestión está en brindar apoyo a la adolescente y a su bebé. “Es la prioridad independientemente de todo lo otro que tiene que ver con el accionar de la justicia”, señaló.

Salomón también criticó: “Hemos observado que la mayoría de las expresiones han tenido que ver en cómo detener a las personas involucradas en el hecho aberrante y no tanto en la contención de la madre adolescente y del bebé que nació el miércoles pasado”.

En relación a los hechos de violencia, el jefe comunal repudió los ataques a la casa de la fiscal y al Palacio Municipal. Recordó que en junio del año pasado había solicitado la renuncia de la fiscal por considerar insuficiente su accionar, pero enfatizó que este tipo de reclamos no justifican los actos de violencia. “Quemar una casa en un país donde lo habitacional es un privilegio no es el camino. No se resuelve prendiendo fuego nada”, manifestó.

El intendente hizo un llamado a la paz y al orden en Saladillo, instando a la comunidad a reflexionar sobre las consecuencias de los actos violentos. “Rompiendo el Palacio Municipal no se le hace daño al intendente. Los intendentes estamos de paso. Es romper nuestra propia casa”, afirmó.

Por último, Salomón pidió que se priorice la contención de la madre adolescente y del bebé, y que la comunidad mantenga el compromiso de exigir justicia sin recurrir a la violencia. “Que mi casa la rompan, pero quiero preservar la vida. No se hace justicia por mano propia. Tenemos que seguir exigiendo que se clarifique el hecho, pero que también se contenga a la madre y al bebé fruto de esa violación. A esa madre y al bebé hay que darles dignidad humana”, concluyó.