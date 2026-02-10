Durante la noche del lunes se registraron incidentes y destrozos en la Costanera Baja de la ciudad de San Nicolás, donde un grupo de menores protagonizó hechos de vandalismo en el Anfiteatro municipal. La situación fue advertida por vecinos y quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron.

Según la reconstrucción del medio local Diario El Norte, se trató de un grupo de aproximadamente cuatro menores de edad que no superarían los 13 años. En las imágenes difundidas se observa cómo los jóvenes rompieron asientos de madera de las escalinatas del Anfiteatro, arrojaron objetos del lugar e insultaron, mientras varias personas presenciaban la escena.

Ante los hechos, los vecinos dieron aviso a la Policía, que se hizo presente en el sector para intervenir y contener la situación. Las autoridades comenzaron a evaluar los daños ocasionados y a trabajar en la identificación de los responsables. Durante el episodio, además, los menores habrían amenazado con provocar daños en el Puente de los Deseos, que conecta con la guardería náutica.

Tras lo ocurrido, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se refirió públicamente al hecho con declaraciones contundentes. “Respecto de los pendejos menores que hicieron destrozos acá en el Anfiteatro, voy a decir tres cosas. Primero, que ya fueron individualizados por la Policía, sabemos quiénes son y dónde viven. Segundo, estoy muy a favor de la baja de la imputabilidad. Y tercero, que todos estos destrozos se van a hacer cargo los padres irresponsables”, expresó el jefe comunal.

