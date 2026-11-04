Mercedes se prepara para vivir la 11ª Fiesta de la Tradición, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Parque Municipal Independencia. El encuentro reunirá a agrupaciones tradicionalistas, artistas, productores y emprendedores en una celebración que busca mantener vivas las costumbres camperas y la identidad nacional.

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Organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Mercedes y la Comisión de Amigos Peñeros, la propuesta tendrá actividades durante ambas jornadas, con espectáculos folclóricos, danzas tradicionales, desfile criollo, destrezas gauchas y gastronomía típica.

La celebración también representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local. Durante la presentación, el intendente Juan Ignacio Ustarroz destacó la importancia de estos encuentros para preservar el patrimonio cultural y atraer visitantes de otras localidades.

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En ese sentido, señaló que las fiestas populares generan movimiento en la hotelería, la gastronomía y los comercios, además de ofrecer espacios para que los artistas de la ciudad puedan mostrar su trabajo.

Por su parte, Guillermo Vola, presidente de Amigos Peñeros y referente del encuentro, remarcó el significado de la celebración para la comunidad: "La Fiesta de la Tradición significa nuestras raíces, nuestro folclore y nuestra identidad". También destacó el espíritu familiar y el compromiso de quienes trabajan para mantener vivas las costumbres criollas.

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Dos jornadas de actividades tradicionalistas

La programación comenzará el sábado 7 de noviembre a las 11, con el izamiento de la bandera y distintas actividades de campo, entre ellas pialada de terneros, tropillas entabladas, jura y entrevero.

Durante esa primera jornada también se presentará una variada grilla artística con Desde el Alma, Proyecto Sembrar, Escuela de Danzas Ayekan, Masa Madre, Aramí, Dúo Acuarela, Raíces Mercedinas, Franco Ramírez, Ballet Folklórico Peumayen, Gustavo Guzmán y Menta y Limón.

El domingo 8, las actividades comenzarán a las 9.30 con el tradicional desfile criollo sobre la Avenida 29, uno de los momentos centrales de la fiesta. Luego habrá presentaciones de agrupaciones de danza y folclore, almuerzo en el Parque Nuevo y destrezas gauchas.

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Entre los artistas y elencos previstos para esa jornada se encuentran Nuestra Señora de las Mercedes, Emma Grassi, El Bagual, La Última Junta, Compañía de Danza y Malambo Pasión Gaucha, Ballet Municipal Estrella del Sur, Los López Heredia, Ballet Santa Cecilia y Max Alexander.

El cierre estará a cargo de Tropicalísimo Fantasía, con una propuesta musical para despedir el encuentro.

Durante los dos días también funcionará una feria de artesanías y emprendimientos productivos, junto con puestos gastronómicos que permitirán disfrutar de sabores regionales y acompañar el trabajo de productores locales.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la Fiesta de la Tradición se presenta como una alternativa para disfrutar de un fin de semana de cultura popular, música y costumbres argentinas en la provincia de Buenos Aires.

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