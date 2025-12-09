La ciudad de Mercedes guarda desde hace más de medio siglo una tradición que combina identidad rural, producción frutícola y cultura popular enmarcada en la Fiesta Nacional del Durazno. Lo que comenzó como un homenaje sencillo a los fruticultores locales se transformó con el tiempo en uno de los eventos más representativos de la región.

Una celebración que nació del trabajo en las quintas

La idea de organizar una fiesta dedicada al durazno surgió en 1966, durante la intendencia de Juan Carlos Uncal Donnelly. El objetivo era reconocer públicamente a los productores que, en las quintas mercedinas, lograban cosechas abundantes y de excelente calidad, y al mismo tiempo posicionar al durazno local como un producto de referencia nacional.

Junto al Dr. Luis Bereterbide, Uncal convocó a un grupo de fruticultores que, un año más tarde, en 1967, conformarían la Asociación de Fruticultores de Mercedes. Ese mismo año se realizó la primera edición del evento. Fue una fiesta modesta, centrada en la exposición de frutos, un concurso a la mejor producción y la elección de la Reina del Durazno. La sede inicial fue una bodega ubicada en las calles 17 y 2, un espacio que se adaptó para dar vida al encuentro inaugural.

Con el paso de las ediciones, la fiesta fue creciendo. Cambió de sede varias veces, destacándose la exposición realizada en Finco Automotores, en calles 29 y 18, donde se vivieron algunos de los años de mayor concurrencia.

El acompañamiento del INTA y de la Estación Experimental de Gowland fue clave dado que se incorporaron reuniones técnicas, capacitaciones y charlas de especialistas dedicadas a mejorar la producción frutícola en términos de rendimiento, variedad y sanidad.

Desde sus primeros años, la Fiesta del Durazno convocó a artistas populares de renombre como el Chango Farías Gómez, Aldo Monges, Mariquita Gallegos, Los Fronterizos, Yuyú Da Silva, Hugo Marcel, Los del Suquía, Las Voces Blancas, entre muchos otros.

Entre 1967 y 1979, la organización estuvo en manos de la Asociación de Fruticultores y la Municipalidad. Luego, un impasse de once años detuvo la celebración hasta que, en 1991, por iniciativa de Juan Carlos Benítez, secretario privado del entonces intendente Julio César Gioscio, la fiesta renació. Desde entonces, se realiza cada segundo fin de semana de diciembre.

La edición Nº 50

Este año, Mercedes la 50ª Fiesta Nacional del Durazno, que tendrá lugar del viernes 12 al domingo 14, desde el mediodía, en el Complejo Cultural La Trocha, con entrada gratuita.

Entre las actividades destacadas se destacan:

Exposición de productos derivados del durazno

Juegos con duraznos gigantes, ideales para familias y niños

Concurso Dulce del Año 2025

Espectáculos en vivo durante todo el fin de semana

Cierre musical el domingo, con un gran tributo a los Wawancó a cargo de La Wawa Imperial

Datos claves

📍 Lugar: Complejo Cultural La Trocha, Mercedes

📅 Fecha: Viernes 12 al domingo 14 de diciembre

🕛 Horario: Desde el mediodía

🎟 Entrada: Gratuita

🎤 Destacado: Tributo a Wawancó – La Wawa Imperial (domingo)

✨ Actividades: Exposición frutícola, feria, juegos familiares, concurso “Dulce del Año”, shows en vivo

👥 Organiza: Municipalidad de Mercedes – Subsecretaría de Turismo de la Provincia