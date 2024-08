En la cima del complejo hotelero “Torres de Manantiales” se encuentra “Las Nubes Café”, un espacio gastronómico ubicado en el piso 29 que ofrece la mejor vista aérea de la ciudad marplatense.

No es necesario estar alojado en el hotel para vivir esta experiencia desde las alturas. Mediante un ascensor, el visitante va a lograr llegar a esta confitería que dispone de vistas panorámica a los 4 puntos cardinales de Mar del Plata.

Dado que abre entre las 07.30 y 00.00 se puede desayunar, almorzar, merendar o cenar. Cada momento del día, entrega una foto diferente de la ciudad costera. No es lo mismo contemplar la caída del sol que ver desde arriba las luces que encienden a esta localidad bonaerense todas las noches.

Hay momentos especiales como las noches de luna llena para ir y otras situaciones que recomendamos evitar como los días nublados.

Sin dudas, la vista se lleva el premio número uno de este lugar. Es el motivo por el cual se lo debe visitar. Es posible llegar y que las mesas que dan a las ventanas estén ocupadas por otros consumidores, pero se puede avisar para que cuando una se desocupe, te pasen.

Se puede consumir un cappuccino con muffin de limón o almorzar un lomito especial Las Nubes, hamburguesas de Las Nubes con papas o merendar un Café de Las Nubes acompañado de un tostado.

La carta no es de las más variadas y los precios no están “por las nubes” pero no son económicos. Lo que aquí se ofrece y se cobra es esta experiencia desde las alturas.