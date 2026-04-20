Un joven efectivo de la Policía bonaerense mató a uno de los motochorros que intentó asaltarlo en Merlo. El episodio ocurrió cuando el agente viajaba junto a su pareja, también integrante de la fuerza, y ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes que intentaron robarles.

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Según informaron fuentes de la investigación al medio Primer Plano Online, el hecho se produjo en la zona del Camino de la Rivera y Arribeños. Allí, el oficial Gabriel P. (19), que se desempeña en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), circulaba en una Yamaha XTZ junto a su novia, Yamila Ayelén E. (20), de la comisaría 2ª de San Antonio de Padua.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, los ladrones se movilizaban en una Honda GLH y se pusieron a la par de la pareja. En ese momento, los amenazaron con un arma de fuego para concretar el asalto. Frente a esa situación, ambos efectivos detuvieron la marcha y se defendieron utilizando sus armas reglamentarias.

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Foto: Primer Plano Online

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes murió en el lugar tras recibir varios disparos en la cabeza y el torso. Su cómplice, en tanto, sufrió una herida en el cráneo y fue trasladado al hospital.

El fallecido fue identificado como Abraham Ismael T. (23), mientras que el herido es Lautaro Fabián C. (21), quien quedó internado con custodia policial en el Hospital Eva Perón de Merlo.

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La causa quedó en manos de la fiscal Paula Salevsky, de la UFI N° 4 de Morón, quien supervisó las pericias realizadas por la Policía Federal. En el lugar secuestraron un revólver calibre .38 que habrían utilizado los delincuentes.

En principio, la funcionaria judicial no adoptó medidas contra los policías al considerar que actuaron en legítima defensa. El acusado que sobrevivió enfrentará cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.