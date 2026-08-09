Merlo
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Merlo: un joven policía de 19 años mató a un motochorro que intentó asaltarlo y el cómplice quedó herido y detenido
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Sextorsiones desde cárceles bonaerenses: captaban menores con falsas ofertas y las extorsionaban con material íntimo
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Pánico y destrozos por incendio en un depósito de garrafas en Merlo: “explotan y vuelan 500 metros”, alertan los vecinos
Estaba prófugo por asesinar a su sobrina en 2022 y lo detuvieron en la casa de la madre de la víctima
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