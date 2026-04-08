Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesan días de incertidumbre ante la inminente confirmación de despidos que, según denuncian, afectarían a unos 240 empleados en todo el país.

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Natalia Bonel, meteoróloga olavarrense con 15 años de antigüedad en el organismo, expresó su angustia frente a un escenario que califica como “traumático”. “Esta semana nos informaron que van a despedir a alrededor de 240 personas”, señaló al medio infoeme.com, en referencia a una medida que, de concretarse, implicaría una reducción significativa del personal civil, estimado en unos 780 trabajadores a nivel nacional.

La decisión, según indicaron, responde a lineamientos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, en el marco de la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei.

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Desde distintas estaciones del país, incluida la de Olavarría, los trabajadores describen un clima de tensión y desgaste emocional. “El juego psicológico que nos están haciendo es terrible. Si me van a despedir que avisen y listo; es una agonía vivir así”, relató una profesional.

Más allá del impacto laboral, Bonel advirtió sobre los riesgos que la reducción de personal implicaría para el funcionamiento del organismo. Entre las áreas afectadas mencionó la emisión de alertas meteorológicas, la precisión de los pronósticos y los aportes a la seguridad en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre.

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“También están en juego los estudios climáticos vinculados al cambio climático y la planificación energética. Todas estas áreas dependen de datos meteorológicos confiables”, explicó. En ese sentido, alertó que los despidos podrían derivar en el cierre de estaciones o en la reducción de sus tareas, lo que implicaría menos mediciones y un deterioro en la calidad de la información.

Según los trabajadores, no hubo instancias de diálogo con las autoridades responsables de la decisión. “No nos reciben en el Ministerio de Defensa, donde funciona el SMN, y nos dicen que la orden viene del área de Desregulación”, indicó Bonel. La falta de explicaciones también genera preocupación: “No hubo criterio científico ni estudios previos. Simplemente vinieron y dijeron que hay que despedir gente”.

Otro de los puntos críticos es la incertidumbre sobre los tiempos y la modalidad de los despidos. “No nos dicen cuándo van a comunicarlo ni cómo. Se habló de hacerlo por tandas o todos juntos, pero no hay definiciones”, señalaron.

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En este contexto, los trabajadores advierten que el impacto excede lo laboral. “No solo nos afecta a nosotros, sino a toda la sociedad que depende de nuestros datos para su vida diaria”, concluyó Bonel.