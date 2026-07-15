Metrogas distribuirá dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001. La decisión, resuelta por la Asamblea de Accionistas, llega en medio del proceso de venta que YPF (accionista mayoritario) lleva adelante para desprenderse de la distribuidora, con las ofertas económicas de los grupos finalistas previstas para el próximo jueves 23.

Ads

El directorio de la distribuidora confirmó un pago en efectivo de $ 100.000 millones. Los fondos estarán a disposición el próximo 23 de julio para aquellos inversores que figuren como accionistas al cierre del 17 de julio.

“El regreso al pago de dividendos es una señal de la solidez que alcanzó la compañía y del compromiso de las personas que hicieron posible esta transformación”, destacó Sebastián Mazzucchelli, CEO de Metrogas.

Ads

La firma también resaltó una reducción drástica en su nivel de endeudamiento financiero y comercial.

Ads