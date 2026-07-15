Metrogas pagará dividendos después de 25 años
La empresa anunció que volverá a repartir ganancias entre sus accionistas por primera vez desde la crisis de 2001. La medida fue aprobada por la Asamblea en un contexto clave para la compañía, que se encuentra en proceso de venta por parte de la petrolera YPF.
Metrogas distribuirá dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001. La decisión, resuelta por la Asamblea de Accionistas, llega en medio del proceso de venta que YPF (accionista mayoritario) lleva adelante para desprenderse de la distribuidora, con las ofertas económicas de los grupos finalistas previstas para el próximo jueves 23.
El directorio de la distribuidora confirmó un pago en efectivo de $ 100.000 millones. Los fondos estarán a disposición el próximo 23 de julio para aquellos inversores que figuren como accionistas al cierre del 17 de julio.
“El regreso al pago de dividendos es una señal de la solidez que alcanzó la compañía y del compromiso de las personas que hicieron posible esta transformación”, destacó Sebastián Mazzucchelli, CEO de Metrogas.
La firma también resaltó una reducción drástica en su nivel de endeudamiento financiero y comercial.
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