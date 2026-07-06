Con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane, los ingleses le ganaron a México 3 a 2 y pasaron a cuartos de final, mientras que el combinado local se despidió del torneo otra vez en octavos, un lugar que no logra sortear desde hace décadas.

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Los goles para la tri lo marcaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra ahora se medirá con Noruega, que viene de eliminar a Brasil.

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Este martes Argentina enfrenta a Egipto buscando meterse entre los ocho mejores equipos del mundo.

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