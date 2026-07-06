México afuera: Cayó ante Inglaterra 3 a 2 y se despidió del mundial
Uno de los anfitriones quedó eliminado este domingo al ser derrotado por el combinado británico por octavos de final.
Con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane, los ingleses le ganaron a México 3 a 2 y pasaron a cuartos de final, mientras que el combinado local se despidió del torneo otra vez en octavos, un lugar que no logra sortear desde hace décadas.
Los goles para la tri lo marcaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Inglaterra ahora se medirá con Noruega, que viene de eliminar a Brasil.
Este martes Argentina enfrenta a Egipto buscando meterse entre los ocho mejores equipos del mundo.
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