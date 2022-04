Familiares de cerca de una decena de pacientes de la clínica Modelo de Gregorio de Laferrere, volvieron a movilizarse este lunes hasta las puertas de ese centro de salud para protestar en el marco de una serie de denuncias por muertes evitables, mala praxis y abandono. Se trata de la segunda marcha en un mes, ya que el pasado 2 de marzo las familias también habían encabezado un fuerte reclamo en el lugar, que terminó con destrozos y pintadas en el edificio.

En este contexto, Marilyn Zárate, vecina de Isidro Casanova, alertó ante LaNoticia1.com por la “pésima atención” que recibió allí su madre, María del Carmen Maltez, de 67 años, quien finalmente terminó muerta. “Ya veníamos advirtiendo mala praxis y abandono, intentamos sacarla de la clínica cuando contrajo dos virus intrahospitalarios. Pero cuando llegó a la clínica de Tapiales ya era tarde y terminó falleciendo”, comentó la hija de una de las víctimas ante nuestros micrófonos.

“Mi mamá había entrado a la clínica derivada del Instituto de Haedo por una infección en el pie el 17 de febrero. Tenía que ser operada pero fue empeorando. Después de la infección en el pie, tuvo problemas en los riñones, en los pulmones, y tuvo una neumonía bilateral. Ella quedó en terapia intensiva gracias a que en la clínica de Laferrere no la atendieron como debía ser. Me prohibían la entrada y cuando me metí de prepo, me encontré con que estaba agonizando”, acusó la vecina.

“Mi mamá estuvo prácticamente abandonada, agonizando durante varios días, no le suministraban los remedios y terminó muriendo”, denunció Mariyin en LaNoticia1.com, quien indicó que existen más de diez familias que atravesaron por su misma situación. “Ahora estamos organizados y conformamos un grupo para avanzar juntos con las denuncias y las protestas”, señaló la mujer, quien resaltó que esta situación irregular no es nueva. “Esto no es de ahora, viene de hace rato”, aclaró.

“Ya hemos hecho denuncias en la comisaría y en la fiscalía pero no nos dan pelota. Todo queda en la nada”, lamentó Zárate, quien indicó que desde la clínica no hubo respuestas ante los reclamos. “Solamente fuimos recibidos por una persona que se hizo pasar por administrativo pero que luego supimos que era el director de la clínica. Pero tampoco nos dijo nada, solo atinó a facilitarnos el libro de quejas”. En consecuencia, esta mañana familiares de diez pacientes encabezaron su tercera protesta en el lugar.

Además de Zárate, esta mañana allegados de otras víctimas llevaron pancartas con fotos para reclamar justicia por sus familiares fallecidos. Cabe recordar que tras la última movilización del 2 de marzo, personal de la Policía bonaerense labró un acta de procedimientos con declaraciones de varios testigos, mientras que el fiscal Matías Folino, titular de la UFI Descentralizada N° 3 dispuso que se labren actuaciones por “daños”, sin adoptar temperamento para ambas partes.