La muerte de Jorge “Roña” Castro dejó un profundo dolor entre sus familiares y quienes lo conocieron dentro y fuera del boxeo. Este miércoles, su hija Quimey brindó un conmovedor testimonio durante un móvil de A24, en el que recordó cómo era su papá, reconstruyó sus últimos minutos y habló de la ayuda que brindaba a quienes más lo necesitaban.

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“Mi papá era así, tal cual como lo veías vos en la tele. Era solidario, bueno, carismático, compañero”, contó. También lo describió como un hombre de carácter fuerte, terco y frontal, que decía lo que pensaba sin preocuparse demasiado por las consecuencias. “Yo me quedo con su cariño, su amor, su honestidad. Todo era genuino”, expresó.

Quimey había acompañado a su padre al bingo de Morón junto a su mamá. Según relató, después de cenar fueron a pasar un rato y ella le pidió que se fueran porque ya era tarde. Castro le respondió que esperara un poco más, mientras seguía jugando en una máquina. En un momento, le dijo que le dolía un poco el pecho. Ella pensó que podía ser por el cigarrillo, pero el cuadro empeoró.

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“Se acostó, le agarró la mano a mi mamá, le pidió que le sacara las medias y las zapatillas, cerró los ojos y entró un paro”, relató. Luego llegaron los paramédicos e intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

Durante la entrevista, la hija también hizo una aclaración sobre la salud de su papá. Contó que la autopsia ya se había realizado y que, según le informaron, la causa de la muerte fue un infarto. Además, explicó que Castro era cuidadoso con el tratamiento de su diabetes, una enfermedad que le provocaba dificultades.

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Otro de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando habló de la faceta solidaria del excampeón mundial. Castro había impulsado comedores y colaborado con familias que necesitaban alimentos. Para Quimey, esa ayuda no era una puesta en escena: “A él no le interesaba ser bondadoso para la tele. No necesitaba la tele para darle de comer a la gente, lo hacía porque le nacía así”, sostuvo.

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Consultada sobre cómo continuará ese trabajo, reconoció que la familia todavía no tomó una decisión. Primero deberán conversar entre ellos y con Johnny, un amigo y promotor de Castro que seguía de cerca sus actividades. “Esperemos que se pueda colaborar”, señaló.

La despedida será íntima. Según se informó durante el móvil, los familiares se reunirán este miércoles desde las 18.00 y hasta la medianoche en una cochería de Morón. El velatorio no estará abierto al público y el traslado al cementerio de Morón se realizará el jueves.

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Mientras la familia atraviesa el duelo, las palabras de Quimey dejaron una imagen de Castro más allá del campeón que hizo historia sobre el ring: la de un padre de carácter fuerte, humor permanente y una solidaridad que, según su hija, no necesitaba cámaras para ser verdadera.