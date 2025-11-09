Un caso de extrema violencia de género conmocionó al barrio Parque Palermo de Mar del Plata, donde un niño logró escapar de su casa y pedir ayuda a la policía mientras su padre atacaba a su madre con un cuchillo. “¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el menor al cruzarse con un patrullero y alertar a los efectivos, quienes acudieron de inmediato al domicilio y rescataron a la mujer.

Ads

El hecho ocurrió en una vivienda de Labardén al 3500. Según informó el portal La Capital, el agresor —de 40 años— atacó a su pareja de 37 años con un cuchillo de cabo de hueso y hoja de más de 20 centímetros, provocándole un corte superficial en el cuello. La intervención policial permitió poner a salvo a la víctima y detener al hombre, que mantenía una actitud violenta al momento del operativo.

La mujer solicitó medidas de protección urgentes, entre ellas la exclusión del hogar y la restricción de acercamiento, que serán tramitadas ante la Justicia. La fiscal Mariana Baqueiro imputó al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads

FOTO: La Capital.

Otro caso en Playa Serena: una mujer logró escapar de su expareja

Horas después, otro hecho de violencia de género se registró en el barrio Playa Serena, donde un hombre de 32 años —con antecedentes por agresiones previas— mantuvo privada de su libertad a su expareja hasta que fue detenido.

De acuerdo con La Capital, la víctima aprovechó un descuido del agresor para escapar y presentarse en la comisaría decimotercera, donde denunció haber estado retenida durante varias horas en una vivienda de calle 437 y 0.

Tras su declaración, personal policial se dirigió al lugar y concretó la detención del acusado.

Ads

En este caso también intervino la fiscal Mariana Baqueiro, quien avaló la aprehensión y dispuso actuaciones por privación ilegítima de la libertad.

Fuente: diario La Capital (Mar del Plata).