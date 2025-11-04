El concejal Martín Fernández, del Partido de La Costa, anunció su regreso al Honorable Concejo Deliberante luego de varios meses de licencia médica. El dirigente, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), decidió no renovar el permiso que había solicitado hasta octubre y retomar sus funciones legislativas.

“Mi voluntad es culminar el mandato con el que fui honrado y aportar a la comunidad lo mejor de mí. Esta labor la voy a llevar adelante con el apoyo de mi familia y de mis seres queridos”, expresó Fernández en declaraciones difundidas por Canal 2 AVC.

Cumplido el plazo de su licencia, el edil confirmó que volverá a ocupar su banca y la presidencia del bloque oficialista, aunque aclaró que, por el momento, trabajará de manera remota, en consonancia con los cuidados y tratamientos médicos que continúa realizando.

“Cumplido ese plazo, decidí no renovarla y volver al Concejo”, manifestó el concejal en diálogo con Faro Noticias, donde también agradeció a sus compañeros de bloque, Mónica Correa y Juan Carlos De Conti, “por la comprensión y el respaldo durante todo el proceso”.

Durante su ausencia, la concejal Rocío Tedesco ocupó la banca de manera interina. Fernández valoró su tarea y subrayó la importancia del trabajo en equipo dentro del bloque: “Quiero agradecer a la concejal Tedesco por haber cumplido un rol fundamental durante estos meses, manteniendo la continuidad de las tareas en el Concejo. Ahora, con mi reincorporación, podremos continuar trabajando de manera conjunta como siempre”.

El edil también expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron en el plano personal e institucional, mencionando especialmente a Evangelina Cordone, Fernanda Rodríguez y al secretario del Concejo, Daniel Rohr, por su apoyo constante.

Con un tono reflexivo, Fernández destacó que esta nueva etapa de la política local “requiere responsabilidad y compromiso de todos los dirigentes” y remarcó que “cada uno debe hacerse responsable de sus obligaciones, cumpliendo con su deber desde el lugar que le toca en la comunidad”.

Finalmente, subrayó la importancia de “construir puentes que ayuden a superar las diferencias y llevar a la comunidad hacia un mejor lugar”.