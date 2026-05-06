El exintendente de Trenque Lauquen y dirigente de la Unión Cívica Radical, Miguel Fernández, aseguró que el escenario dentro del partido en la provincia de Buenos Aires se encamina hacia una elección interna.

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En una entrevista concedida a FM Tiempo 91.5 y OESTEBA, el dirigente sostuvo que, aunque aún existe margen para alcanzar una lista de unidad, el panorama actual es complejo. “Hoy por hoy todo indica que vamos a una elección interna. Pero faltan tres días y quizás las partes se acercan”, expresó.

Fernández remarcó que el debate interno es necesario, aunque advirtió que debe centrarse en ideas y no en disputas de poder. “La política necesita generar el debate sobre qué hace el radicalismo, cómo se posiciona y qué soluciones propone. Ese debate está pendiente”, afirmó.

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Consultado sobre el impacto de la interna en la sociedad, el dirigente relativizó su alcance: “La gente no quiere más problemas. La interna es un tema de los afiliados, de quienes participan activamente en el partido”, señaló.

En ese sentido, planteó que una competencia interna puede ser saludable siempre que se garantice transparencia y discusión de propuestas. “Las internas existen para eso. No debería ser tan difícil”, agregó.

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Respecto a las tensiones territoriales, Fernández reconoció diferencias entre el radicalismo del interior y el del conurbano bonaerense. “No es simplista decirlo. Son dos culturas políticas distintas. En el interior hay mejores rendimientos electorales y otra dinámica; en el conurbano todo es más complejo”, explicó.

Además, sugirió que muchos de los conflictos podrían resolverse con una reforma en el sistema electoral partidario, proponiendo un esquema de votación indirecta para definir autoridades.

De cara al cierre de listas, el dirigente indicó que en la mayoría de los distritos bonaerenses se lograron acuerdos locales, y que la disputa principal se dará a nivel provincial, donde se definirá la conducción del partido y la elección de convencionales, clave para futuras alianzas.

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Finalmente, Fernández descartó una eventual candidatura y dejó una reflexión personal sobre el presente del espacio: “Hay que saber llegar y saber irse. Me queda una sensación amarga porque la elección que iba a disputarse nunca se resolvió y sigue en la justicia”.