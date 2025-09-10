Miguel Lunghi de Tandil perdió una elección tras 22 años: “Vamos a revertir la situación y ser competitivos en 2027”
Fuerza Patria se llevó la victoria pero el espacio del intendente, Somos Buenos Aires, quedó tercero. Consideran que la derrota fue "multicausal".
El secretario de Gobierno de Tandil, Miguel Lunghi (hijo), salió a expresarse públicamente tras el mal resultado del oficialismo en las últimas elecciones y planteó que el espacio ya está en proceso de análisis para reconstruir competitividad de cara a 2027.
En Tandil Fuerza Patria se llevó la victoria por 35,21% a 34,94% de La Libertad Avanza pero el espacio del intendente Miguel Lunghi quedó en un lejano tercer puesto compitiendo desde el Frente Somos Buenos Aires y alcanzando el 14,21%.
El funcionario afirmó: “Vamos a revertir la situación y vamos a presentarnos como corresponde, competitivamente en el 2027”.
Lunghi recordó que su padre tiene mandato vigente por más de dos años: “Me parece muy importante tener en cuenta que vamos a seguir gobernando, es nuestra obligación, nuestro deber, y queremos hacerlo. Vamos a llegar mejor de lo que muchos esperan en el 2027”, sostuvo.
El dirigente explicó que la derrota fue “multicausal”, que influyó la disputa nacional y que hay factores de gestión local que deberán ser revisados. Según Lunghi, el análisis se efectuará “circuito por circuito” para identificar dónde hubo errores y cómo corregirlos.
En su defensa del candidato del oficialismo, Lunghi valoró la performance de Juan Salceda, quien encabezó la lista local: “Fue un excelente candidato, un profesional prestigioso, muy ligado a la ciudad. No me parece justo caerle con el peso de la derrota”, afirmó.
Al ser consultado sobre una posible candidatura propia en el futuro, el secretario de Gobierno evitó dar definiciones: “No es el momento de hablar de eso. Hoy tengo una responsabilidad en la gestión y como presidente del comité local. Ahora debemos enderezar algunas cuestiones de gobierno, comunicar mejor y llegar lo más fuertes posibles a 2027”, concluyó.
