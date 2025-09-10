El secretario de Gobierno de Tandil, Miguel Lunghi (hijo), salió a expresarse públicamente tras el mal resultado del oficialismo en las últimas elecciones y planteó que el espacio ya está en proceso de análisis para reconstruir competitividad de cara a 2027.

Ads

En Tandil Fuerza Patria se llevó la victoria por 35,21% a 34,94% de La Libertad Avanza pero el espacio del intendente Miguel Lunghi quedó en un lejano tercer puesto compitiendo desde el Frente Somos Buenos Aires y alcanzando el 14,21%.

El funcionario afirmó: “Vamos a revertir la situación y vamos a presentarnos como corresponde, competitivamente en el 2027”.

Ads

Lunghi recordó que su padre tiene mandato vigente por más de dos años: “Me parece muy importante tener en cuenta que vamos a seguir gobernando, es nuestra obligación, nuestro deber, y queremos hacerlo. Vamos a llegar mejor de lo que muchos esperan en el 2027”, sostuvo.

El dirigente explicó que la derrota fue “multicausal”, que influyó la disputa nacional y que hay factores de gestión local que deberán ser revisados. Según Lunghi, el análisis se efectuará “circuito por circuito” para identificar dónde hubo errores y cómo corregirlos.

Ads

En su defensa del candidato del oficialismo, Lunghi valoró la performance de Juan Salceda, quien encabezó la lista local: “Fue un excelente candidato, un profesional prestigioso, muy ligado a la ciudad. No me parece justo caerle con el peso de la derrota”, afirmó.

Al ser consultado sobre una posible candidatura propia en el futuro, el secretario de Gobierno evitó dar definiciones: “No es el momento de hablar de eso. Hoy tengo una responsabilidad en la gestión y como presidente del comité local. Ahora debemos enderezar algunas cuestiones de gobierno, comunicar mejor y llegar lo más fuertes posibles a 2027”, concluyó.