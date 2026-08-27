El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, participó de un encuentro encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el que se presentaron políticas públicas destinadas a prevenir y afrontar los efectos de fenómenos climáticos extremos, entre ellos el denominado Súper Niño.

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La reunión se desarrolló en la ciudad de La Plata y contó con la presencia de jefes comunales de distintos distritos de la provincia. En ese marco, Lunghi aprovechó el encuentro para plantear ante funcionarios bonaerenses la necesidad de avanzar con obras consideradas prioritarias para mejorar el sistema de escurrimiento de Tandil.

El intendente entregó al Ministerio de Gobierno de la Provincia varias carpetas con documentación técnica y administrativa vinculada a los proyectos. Además, reclamó acompañamiento y financiamiento provincial para concretar nuevas intervenciones destinadas a disminuir el riesgo de anegamientos durante episodios de lluvias intensas.

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El pedido por el arroyo Langueyú

Uno de los principales planteos volvió a ser el dragado del arroyo Langueyú, una obra que el Municipio solicitó formalmente a la Provincia en abril y que considera fundamental para mejorar la capacidad de escurrimiento de ese curso de agua.

El pedido comprende el tramo ubicado entre la Ruta Nacional 226, desde la confluencia de los arroyos del Fuerte y Blanco, y la Ruta Provincial 30.

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Desde el Gobierno local remarcaron que la intervención permitiría mejorar el funcionamiento hidráulico del arroyo y reducir el riesgo de anegamientos ante precipitaciones de gran intensidad concentradas en períodos breves.

Un proyecto de más de $524 millones

Lunghi también presentó una segunda carpeta con el proyecto para intervenir los arroyos del Fuerte y Blanco, una iniciativa que ya cuenta con desarrollo técnico por parte del Municipio y que ahora busca financiamiento provincial.

El proyecto contempla la restitución, limpieza, desobstrucción y mantenimiento de ambos cursos de agua, además de trabajos en el conducto entubado del arroyo del Fuerte.

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La obra tiene un presupuesto oficial estimado de $524.310.000 y un plazo de ejecución previsto de 120 días.

Los trabajos abarcarían 800 metros del arroyo del Fuerte y otros 800 metros del arroyo Blanco en sus sectores a cielo abierto. También se prevé la limpieza de 1.200 metros del conducto entubado del arroyo del Fuerte, en el tramo comprendido entre las avenidas Del Valle y Marconi.

Las tareas permitirían recuperar la sección de escurrimiento y la capacidad de conducción de los canales mediante la limpieza de fondos, la adecuación de taludes, el retiro de vegetación y residuos y la extracción de sedimentos acumulados.

De acuerdo con los estudios realizados para elaborar el proyecto, se calcula que será necesario retirar unos 24.000 metros cúbicos de material de los sectores a cielo abierto de ambos arroyos y otros 4.800 metros cúbicos del conducto entubado.

Compromiso de la Provincia

Las carpetas fueron recibidas por funcionarios del Ministerio de Gobierno bonaerense. Según informó el Municipio, el ministro Carlos Bianco se comprometió a analizar las presentaciones realizadas por Lunghi.

Durante el encuentro también se abordó el listado de deudas que la Provincia mantiene con Tandil, otro de los temas planteados por el jefe comunal ante las autoridades bonaerenses.

Desde el Ejecutivo tandilense señalaron que las iniciativas forman parte de una estrategia de prevención frente a un escenario climático que, según los estudios y registros considerados por el Municipio, presenta lluvias cada vez más intensas y concentradas en lapsos cortos.

En paralelo a las gestiones ante la Provincia, el Municipio continúa con tareas de mantenimiento sobre el sistema de desagües pluviales, que incluyen limpieza de sumideros y canales e inspecciones periódicas para favorecer el normal escurrimiento del agua.

La intención del gobierno local es que las obras proyectadas permitan reforzar la infraestructura hidráulica de la ciudad y contar con mayor capacidad de respuesta frente a futuras precipitaciones de gran magnitud.