El histórico mandatario de Tandil, Miguel Lunghi, se refirió a la actualidad de la Unión Cívica Radical e identificó a tres grupos dentro del espacio centenario: uno más dialoguista, otro que se acerca a La Libertad Avanza, y el que busca preservar los principios históricos del radicalismo.

“Yo estoy dentro del radicalismo que quiere seguir sus principios y nuestra historia”, aseguró Lunghi en declaraciones a medios locales.

“No me interesa ganar o perder las elecciones. Personalmente, no quiero ir con nadie. Sé que podemos sacar solo el 5% de los votos, pero algún día vamos a recuperar el partido para volver a ser gobierno, como lo fuimos siempre, con mucha seriedad, democracia y sin atropellos”, enfatizó el jefe comunal.

Lunghi consideró que “el radicalismo está mal” y “no necesita diluirse en proyectos ajenos para recuperar relevancia. Necesitamos volver a nuestras raíces, a nuestra historia, y eso no se logra haciendo concesiones que nos alejan de lo que representamos”.