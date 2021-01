Cuatro días después de haber logrado comprar el auto que tanto deseaba, a Alan Bravo, de 20 años, lo mataron de un tiro en el tórax cuando trató de evitar que se lo robaran, en la localidad de Lomas del Mirador. El trágico hecho despertó -una vez más- un acalorado debate en todo el arco político en torno a la dura crisis de inseguridad que atraviesa en conurbano bonaerense. Uno de los que se refirió a este tema fue el concejal de La Matanza por el Partido Federal y excandidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Saredi, quien advirtió que la situación por la inseguridad en La Matanza ya es "muy grave" y en ese marco, opinó que ni al presidente ni al gobernador les interesa la seguridad de los bonaerenses.

"Ni Alberto Fernández ni Axel Kicillof le dan a la seguridad el espacio suficiente en la agenda que realmente debería tener. Ideológicamente ellos tienen una postura abolicionista y una postura de garantías para los asesinos, los homicidas, los delincuentes", disparó el concejal y docente, quien aseguró que en nuestro país "se utiliza la seguridad de manera absolutamente distorsiva". "Cuando hay un exceso de algún sector de la Policía es rápidamente condenado. Pero cuando hay casos brutales de asesinatos, muchos jueces y fiscales, con esta influencia grave del gobernador de la Provincia y de la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, muestran una postura en la que avalan el delito", remarcó Saredi en LaNoticia1.com.

"Vivimos en una Argentina anómica en la cual no hay sanción cuando se incumple la norma. Entonces como no hay sanción para nadie, ni para el menor que delinque, ni para el adolescente que rompe el colegio, ni al delincuente cuando roba, pasan estas cosas", planetó el edil, que volvió apuntar contra el Gobierno: "Vivimos en una situación de indiferencia total. Indiferencia por parte del presidente de la Nación y del gobernador. No les importa la seguridad de la gente. Hablar de seguridad les parece casi un concepto derechista o contrario a sus intereses ideológicos. Esta es la verdad. Lo quieren negar de una manera o de otra. Pero, ¿cuántas veces habló de seguridad el presidente y cuántas veces habló de seguridad el gobernador? Nunca. Y Así nos va".

Acerca del caso de Alan, Saredi sostuvo que se trató de "el típico ejemplo del chico joven que sale con su auto y es asesinado víctima de un intento de robo". "Esto sucede mucho, no solamente en el segundo y tercer cordón del conurbano, sino que también está pasando en el primero", advirtió. "Lo que pasa en materia de seguridad en Lomas del Mirador, Madero y Ramos Mejía es gravísimo. Hace mucho tiempo que se pide por patrulleros y refuerzo de agentes en toda esa zona del primer cordón y nunca somos escuchados. La situación por la inseguridad en La Matanza es muy grave desde hace muchos años. Por este tema se han formado distintos grupos, como La Matanza Duele, que contiene a muchas familias y víctimas de la inseguridad", detalló.

Saredi planteó que en La Matanza "hemos atravesado diferentes etapas, diferentes gobiernos y la situación no tiende a solucionarse"." En el último año y medio, con el nuevo gobierno, muchos pensaban que detrás de un discurso bastante cercano a la realidad del ministro de Seguridad de la Provincia se iban a tomar medidas conducentes. Pero eso no sucede. Hay un discurso, el cual uno acompaña desde lo ideológico y desde la fundamentación pero que después, lamentablemente, no se sucede en el campo de la realidad todos los días" ."Cuando uno toma en cuenta la cantidad de patrulleros, la cantidad de policías y la falta de elementos de seguridad en territorios tan grandes como La Matanza, lleva a que la situación sea desastroza", analizó.

Para el edil, "la única forma de solucionar este tema es fortalecer el poder de los municipios y los recursos que deben contar en materia de seguridad". "Hay muchos que quizás dudan de esto por una situación política pero es indudable que en algunos lugares donde se ha mejorado en algún punto la seguridad, es porque hay una fuerte inserción del poder municipal y del trabajo de los municipios. Ocurrió en Ezeiza y en algunos municipios de Zona Sur, donde la situación de la inseguridad es muy distinta al de La Matanza", subrayó el concejal. En ese contexto, resaltó que "municipios como La Matanza, Merlo y Moreno, son "perjudicados en materia de recursos de coparticipación federal" lo que provoca "un verdadero desastre y una verdadera carnicería".

Por último, Saredi recordó que frente al btrutal panorama, en 2020 se creó el Foro de Seguridad Municipal en La Matanza: "Yo lo integro siendo concejal opositor, junto a ediles de otros bloques, miembros del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los sectores de las iglesias. Todos intentamos aportar pero el problema es que no tenemos recursos". "Los vecinos están cansados porque viven en continua sosobra. La Provincia manejando la seguridad de una manera muy defectuosa; la Nación con su discurso garantista ridículo y obsoleto como el que brinda Frederic, y la falta de contención a los menores -que quedan tirados en la calle y se convierten en delincuentes-, está provocando un verdadero desastre delictivo", concluyó.