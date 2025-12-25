Cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salvaron la vida de un hombre de 33 años que se descompensó mientras caminaba por la ruta 12, en la localidad de Zárate, tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según lo que informó el medio local Enlace Crítico.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 10.40, cuando una comisión integrada por dos oficiales y dos sargentos Primero regresaba a la Unidad 21 de Campana luego de un traslado. Durante el recorrido, advirtieron a un hombre pidiendo auxilio junto a otro que yacía inconsciente y sin respirar a la vera de la ruta.

El subprefecto Diego Martínez, junto al alcaide mayor Leandro Lagos y los sargentos Primero Sebastián Ferreyra y Adrián Actis, se distribuyeron tareas de inmediato. Martínez inició las maniobras de RCP al constatar que el hombre tenía pulsaciones muy bajas y convulsionaba, mientras sus compañeros convocaban a la ambulancia y ordenaban el tránsito.

El paciente fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde los médicos informaron que se recupera favorablemente. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense destacaron la capacitación permanente en RCP que reciben los agentes del Servicio Penitenciario para actuar ante emergencias y salvar vidas.

