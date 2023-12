Este fin de semana, en la estación de trenes de Burzaco, partido de Almirante Brown, un nene de 2 años cayó por accidente a las vías del tren que se encontraba detenido en el andén pero estaba por arrancar.

“Estaba con mi nene. Habíamos bajado en Burzaco. Mi nene quiso tocarlo porque tiene una obsesión con los trenes y metió el piecito. La desesperación de una madre no tiene precio”, dijo la madre del nene El Trece.

🚨 DRAMÁTICO RESCATE DE UN NENE DE 2 AÑOS

- El menor se acercó a tocar el tren y terminó cayendo en las vías

-Comenzaron a gritar justo cuando el tren estaba por arrancar

- Fue restacado por un efectivo de la Policía

📍Burzaco pic.twitter.com/jXMXfXFXMv — Vía Szeta (@mauroszeta) December 26, 2023

Al momento de la caída, la madre empezó a los gritos y se solicitó ayuda al 911 pero una oficial de la policía fue quien lo salvó. Gisela Sotelo estaba de servicio, pero tenía que ir hacia Florencio Varela y se equivocó subiéndose en la formación que iba a Burzaco.

“Creo que Dios me puso en ese momento porque me tomé el tren equivocado. Cerré los ojos y lo agarré como pude. Tenía miedo, pero todo pasa por algo”, expresó Sotelo.

“Hice unos metros caminando y escucho los gritos de una madre. Empecé a correr con desesperación y ahí reaccioné como pude. No me importó nada, no lo pensé en ese momento”, relató.

El nene fue trasladado al hospital Lucio Menéndez para recibir asistencia médica, aunque sólo sufrió traumatismos por la caída.