Un viaje hacia la ciudad de Luján, donde tenían previsto participar de las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV, terminó con un importante susto para cinco religiosas que protagonizaron un vuelco sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del partido bonaerense de General Pinto.

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El siniestro se produjo en el kilómetro 238, cuando una Renault Kangoo blanca perdió estabilidad luego de que uno de sus neumáticos sufriera una rotura. La conductora, Silvia Susana Berronda, de 52 años, no pudo controlar el vehículo y terminó volcado sobre su lateral derecho.

Además de la mujer que manejaba, en el utilitario viajaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

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Como consecuencia del impacto, las cinco ocupantes sufrieron politraumatismos, aunque ninguna presentó heridas de gravedad. Sin embargo, dos de las religiosas debieron ser trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica por cortes que requerían una evaluación más exhaustiva.

Operativo policial y asistencia

Tras el accidente, intervinieron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, quienes organizaron la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes.

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Las actuaciones quedaron en manos del destacamento policial de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

Pese a la espectacularidad del vuelco, el episodio no dejó víctimas fatales y las cinco mujeres lograron sobrevivir al accidente mientras se dirigían a participar de la jornada prevista en Luján.