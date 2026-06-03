“Había monstruos que se dedicaban a asustar niños. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser libre y grande nuevamente”, expresó Javier Milei en su discurso ante empresarios por el 43 Congreso Anual del IAEF.

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Y añadió: “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”.

“Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes. Por primera vez en 100 años hay un gobierno dispuesto a hacer las cosas bien”, continuó el mandatario.

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“No se dejen engañar por esta manga de sociópatas”, cargó contra el kirchnerismo. “Vienen a compararnos como si hubiesen dejado un país como Suiza, no se dejen psicopatear por estos empobrecedores seriales”, destacó Milei.

Y vaticinó un triunfo en las elecciones 2027: “Los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”.

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